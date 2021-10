Karol Rosa vibra com vitória sobre Bethe Correia e avisa: “Ainda tenho muito para mostrar”

– Estou muito feliz com a minha vitória e com a minha performance. Foi a minha quarta luta no UFC e foi minha melhor performance, mas ainda tenho muito para mostrar. Estou muito feliz. Ter ganhado da Bethe, que é uma veterana, foi muito bom. A Bethe já disputou cinturão, já lutou com as melhores, isso pra mim é muito bom. Estou muito feliz com essa vitória na minha carreira, e creio que vou crescer muito depois disso.

– Consegui fazer a estratégia certinha, já vinha treinando bem e hoje consegui fazer um pouco do que planejamos. A estratégia foi perfeita e graças a Deus conquistei essa vitória.

– Eu agradeci a Bethe pela luta, ela também me agradeceu. Eu disse que a admirava, porque antes mesmo de eu entrar no UFC já assistia as lutas dela. Fui muito feliz com essa luta e agradeci pelo belo combate que a gente fez.