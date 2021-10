Lary desabafa em A Fazenda e conta motivo que levou ao fim da amizade com Anitta

Na noite deste domingo (10/10), a influencer digital Lary Bottino relembrou o motivo de ter se afastado da cantora Anitta. Lary estava conversando com a influencer Mileide Mihaile e disse que, durante a pandemia, viajou com a cantora pela Europa e visitaram vários países. “Foi um alvoroço”, disse a influencer.

Ela também contou que morou com Anitta por cinco meses, durante o ápice da pandemia, e foi quando conheceu seu ex-namorado, Romulo Deu Cria. “Ela namorava o Guilherme e eu comecei a namorar o Rol . Aí quando ela terminou com Guilherme eu fui para a Europa com ela”, disse a peoa. A influencer ainda disse que a viagem durou cerca de três meses e que elas passearam e curtiram muito.