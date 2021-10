Adriano Medeiros, marido do ator Luiz Fernando Guimarães, comentou sobre a adoção dos dois filhos do casal, Dante, de 10 anos, e Olívia, de 8. As crianças foram morar com eles no ano passado.

Naturais do Amazonas, Dante e Olívia são irmãos de sangue. De acordo com postagem feita no Instagram, as crianças estavam “sozinhas”, assim como ele e Luiz Fernando, até que os quatro “se encontraram”.