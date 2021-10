Menino avisa que tem um monstro debaixo da cama e a mãe tem uma surpresa

“Eu normalmente não pensaria duas vezes sobre uma gatinha selvagem, mas ela era diferente. Eu poderia dizer que ela tinha uma personalidade especial, e nós nos ligamos imediatamente”, disse Koyle.

Sis tem um relacionamento próximo com os dois filhos com os dois filhos pequenos de Koyle. A gata está sempre com os garotos, correndo ao lado do carrinho durante os passeios ou se aconchegando com eles na cama. “Ela é realmente como uma irmã para eles. Eles agem como irmãos normais. Às vezes, eles irritam um ao outro, às vezes eles se divertem brincando. Mas não importa o que aconteça, eles estão sempre cuidando um do outro”, conta.

Sis passa a maior parte das noites dormindo na cama com o filho de quatro anos, mas nesta noite em particular ela decidiu investigar o colchão e acabou presa entre o box spring e a capa de plástico. O monstrinho peludo estava correndo sob a caixa de molas tentando encontrar um jeito de sair e, felizmente, não tinha comido nenhum plástico até que Jeni a encontrou e mostrou ao filho o que estava acontecendo debaixo da cama, o que deixou o menino aliviado.