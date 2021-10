Mototaxistas manifestam contra transporte clandestino na capital

Com o objetivo de cobrar maior fiscalização do poder público em relação aos motoristas de transporte clandestino, os mototaxistas de Rio Branco protestam em frente ao prédio da Prefeitura de Rio Branco na manhã desta quinta-feira (14).

Os profissionais reivindicam à Prefeitura do município uma maior fiscalização sobre o transporte clandestino, que se tornou frequente na capital. De acordo com um dos mototaxistas, há pessoas utilizando o colete que identifica esses profissionais, para fazer o serviço de transporte, e por isso, alguns deles não estão tendo retorno financeiro dos serviços prestados, o que prejudica, inclusive, na renovação da permissão de mototaxistas.

Os manifestantes fecharam a rua Rui Barbosa, onde está localizada a Prefeitura de Rio Branco, com objetivo de serem atendidos pelo poder executivo do município com um posicionamento para a categoria.

A reportagem do Contilnet tentou contato com o presidente do Sindicato dos Mototaxistas (Sindmoto), Pedro Mourão, e não houve retorno.