No Dia do Gari, Mailza anuncia emenda de R$ 5 milhões para construção do prédio da Zeladoria

A senadora Mailza Gomes participou neste sábado, 23, das comemorações alusivas ao Dia do Gari, organizadas pela Prefeitura de Rio Branco e aproveitou o momento para anunciar a alocação de uma emenda para construção do prédio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC).

“Meses atrás estive aqui com o prefeito Bocalom e ele me apresentou a estrutura e observei a real necessidade de um ambiente melhor, com salas climatizadas e mais organizados para estes trabalhadores e, com muita felicidade, anuncio emenda de R$ 5 milhões para a construção de um novo prédio da Zeladoria”, informou Mailza.

O prefeito Tião Bocalom divulgou aos servidores da Zeladoria um vídeo mostrando o projeto do novo prédio e agradeceu a todos pelo empenho na limpeza da capital acreana.

“Este projeto é um gesto de nosso a todos os profissionais da Zeladoria. Não apenas aos garis e margaridas, mas a cada servidor desta secretaria, que se empenha em garantir ao cidadão uma cidade limpa e bonita”, disse Bocalom.

Joabe Lira, secretário da SMZC, lembrou que os garis são servidores que merecem todas as homenagens.

“Esses profissionais da família Zeladoria começam a trabalhar muito cedo, ainda enquanto dormimos, para encontrarmos ruas e praça limpas logo pela manhã. É um trabalho árduo e de grande importância e que, às vezes, não tem o devido reconhecimento. Aqui nós os tratamos com humanização e respeito, por isso formamos uma grande família”, destacou Lira.

Estavam presentes os secretários municipais, Valtim José (Casa Civil), Nabiha Bestene (Educação), Sheila Andrade (Saúde), Eracides Caetano (Safra), Cid Ferreira (Sefins), José Assis (Emurb) e Pedro Aragão (FGB), deputado Neném Almeida, representando a Assembleia Legislativa, os vereadores Lene Petecão, Samir Bestene, Fabio Araújo, Francisco Piaba, Antônio Morais, Rutênio Sá e Joaquim Florêncio, além de garis e margaridas e seus familiares.