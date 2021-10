Pastor evangélico fingiu ser assaltado para levar dinheiro de seguro da Apple

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou um pastor evangélico de uma igreja de Planaltina que fingiu ter sido roubado para faturar com o dinheiro do seguro da própria igreja. O homem abriu um boletim de ocorrência para informar sobre o falso roubo.

De acordo com a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), o pastor afirmou que foi vítima de roubo com restrição de liberdade por dois indivíduos. Os bandidos teriam levado dois Iphones e R$ 12 mil da igreja, que seria usado pra comprar um imóvel. Os policiais civis chegaram a fazer diligências, mas tomaram ciência de que os celulares jamais haviam sido roubados e o crime não tinha acontecido. Por fim, eles descobriram que os celulares jamais saíram da posse do pastor e da filha e que haviam outras ocorrências parecidas. A polícia apurou ainda, que nestas outras ocorrências, o pastor havia recebido o seguro de diversos aparelhos eletrônicos da marca Apple e as apólices eram custeadas pela igreja. O pastor foi indiciado por apropriação indébita qualificada em razão da profissão, fraude a seguros e falsa comunicação de crime.