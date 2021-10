Pré-candidato ao Governo do AC, David Hall diz que não quer fazer da política uma carreira profissional

O ContilNet entrevistou o pré-candidato ao Governo do Acre para as eleições de 2022, o professor David Hall.

Nome lançado pelo Cidadania, ele faz sua segunda tentativa consecutiva para alcançar o Executivo. O acreano de 34 anos promete não fazer da política uma carreira profissional, mas uma luta pelos interesses da população.

“Não vejo na política uma carreira profissional ou um balcão de negócios, mas uma oportunidade de lutar pelo bem estar das pessoas, encarar as desigualdades e transformá-las”, argumentou o político.

David é formado em Filosofia e funcionário público, atuando há alguns anos na educação de adolescentes e jovens – dois grupos que se configuram como suas principais bandeiras políticas.

Hall fez duras críticas aos governos Gladson e Bolsonaro, avaliou os outros nomes que estão à disposição da população para 2022, como o do ex-senador Jorge Viana, o do próprio governador Gladson e o do atual senador Sérgio Petecão. “Nada de novo”, destacou o professor.

Confira a entrevista na íntegra:

Para assistir a entrevista completa – sem interrupções – acesse no ContilNet Play clicando AQUI.