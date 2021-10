Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva atendimento de saúde a moradores da zona rural

Na sexta-feira, 8, o Programa Saúde na Comunidade levou as equipes de profissionais até as comunidades Morro da Pedra e Igarapé Monteiro, no Liberdade. Ambas são comunidades de difícil acesso, onde os moradores tem muita dificuldade em se deslocar até o Posto de Saúde localizado próximo a ponte.

Segundo o professor Ronaldo Marques Farias, da comunidade Monteiro, em dez anos, apenas uma única ocasião a comunidade havia recebido uma ação de saúde itinerante.

“Nós primeiramente temos que agradecer a Deus por este momento, por estar usufruindo deste trabalho que nosso prefeito está prestando na nossa comunidade. Em dez anos que vivo aqui esse trabalho foi realizado uma única vez e de lá pra cá a comunidade estava esquecida, agora a equipe de saúde veio para cá, agradeço muito”, disse.

Dona Maria da Glória Feitosa, 55, é moradora há mais de 40 anos no igarapé Monteiro, e conhece as dificuldades de acesso à Saúde Básica.

“Estou achando maravilhoso. Aqui é muito difícil mesmo para chegar até a ponte do rio Liberdade, e agora estamos vendo as equipes chegando até aqui, daqui a pouco já vou ser consultada”, conta.

O presidente da Aleac, Deputado Nicolau Júnior, acompanhou a ação da saúde municipal nas comunidades do Rio Liberdade.

“Esta é uma ação da prefeitura que me deixa muito feliz pelo seu resultado. Quero aqui agradecer à gestão do prefeito Zequinha, pois este é um gesto de humanidade. Nesses oito meses de gestão estamos vendo esta preocupação de chegar até as pessoas que mais precisam. É muito importante esse empenho da gestão em fazer chegar as ações de saúde básica para uma comunidade como esta, distante e de difícil acesso. Venho acompanho este trabalho e só tenho a agradecer. A orientação e prevenção em saúde é muito importante pois este atendimento básico ajuda muito a evitar problemas futuros de saúde, então faz toda a diferença”, declarou na ocasião o presidente.

O prefeito Zequinha Lima tem participado desta que se tornou uma rotina de atendimentos nas comunidades rurais toda sexta-feira.

“O objetivo deste programa é chegar até as comunidades mais isoladas, onde as pessoas mais precisam porque a gente sabe que é mais fácil o profissional de saúde chegar até essas pessoas do que estas pessoas chegarem a ir até a cidade, ao posto de saúde ou ao hospital. É gratificante porque a gente vê nos olhos a alegria das pessoas de terem a oportunidade de ficarem frente a frente com o dentista, de estarem se consultando com um médico, de tomarem a vacina, e dar a vacina das crianças que estejam atrasadas, se vacinar contra o covid, de fazer exame e teste rápido de hepatite, são inúmeras as ações que nós, estamos realizando através destes procedimentos. Então para nós é uma satisfação poder estar vendo a gestão chegar nas pessoas que mais precisam”, disse o prefeito.

Na comunidade Morro da Pedra foram realizados 59 atendimentos médico, 27 atendimentos odontológicos, 124 testes rápidos (Hepatites B, C, Sífilis e HIV), 17 vacinações contra Covid, 10 vacinações de rotina, 18 agendamentos de exames laboratoriais, 08 exames de malária e 55 dispensas de medicamentos por receituário médico.