Prefeitura de Rio Branco informa como será o expediente municipal no feriadão

O rio-branquense terá um feriadão prolongado, com a decretação de ponto facultativo na segunda-feira, 11, e o feriado em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, na terça-feira, 12 de outubro.

Os atendimentos nos órgãos públicos só devem ser retomados na quarta-feira, 13, exceto os serviços considerados essenciais estarão sendo ofertados à população da capital como coleta de lixo, limpeza pública, entre outros.

No sábado, 9 ocorre o dia D de vacinação contra a covid-19 em um grande mutirão em mais de 60 pontos da capital. Também no sábado, há a vacinação antirrábica, no pátio de prova do Detran, Praça Primavera ( Manoel Julião) e Praça do Tangará.

Além dos serviços acima, na segunda-feira, 11, os pontos onde estão sendo realizadas a vacinação contra a covid-19 estarão funcionando normalmente, onde as pessoas poderão ser imunizadas.