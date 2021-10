Quem vai para o Miss Brasil? Acre conhecerá sua nova miss nesta quinta, com transmissão excluvisa ContilNet

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

O site ContilNet conversou com as candidatas ao título de Miss Universo Brasil Acre 2021. Em entrevista exclusiva para o colunista Douglas Richer, as acreanas abriram o jogo e revelaram suas intimidades e os preparativos para o concurso que acontece hoje à noite.

Em parceria com a promoter do Miss Universo Acre no estado, Meyre Manaus, o site ContilNet estará realizando transmissão AO VIVO, em suas redes sociais.

Conheça as candidatas ao título de Miss Universo Brasil Acre. Quem será que a representante do Acre no Miss Universo Brasil 2021: