Rapaz é preso após furtar celular na casa da avó e vendê-lo por R$ 30 e dois salgados

Um rapaz de 24 anos foi preso na noite dessa terça-feira (26), em Campo Grande, após furtar um celular na casa da avó, na Vila Nasser, e vendê-lo por R$ 30 e mais dois salgados. À polícia, ele disse que ‘”encontrou” o telefone na residência, o pegou “para vê-lo” e acabou saindo de casa com o aparelho no bolso e o deixou com uma amiga após ter sido agredido por três pessoas na rua.

Conforme o registro policial, o jovem mora na casa da avó, onde há cerca de três meses reside também um amigo dela. Nessa terça-feira, ele deixou o celular no armário e quando foi pegá-lo, não o encontrou mais.

Diante das suspeitas do rapaz, por ele ser usuário de drogas, a Polícia Militar (PM) foi acionada. O jovem foi encontrado em um bar e contou que pegou o aparelho e o deixou com uma amiga.

Os policiais foram na casa da amiga do suspeito e ela entregou o celular. A jovem contou que o rapaz disse a ela que havia encontrado o telefone no chão e sabendo que ela precisava de um telefone, ofereceu.

A jovem então comprou o aparelho e ficou de pagar mais R$ 30 caso funcionasse, pois no momento da venda estava sem bateria.

Diante disso, o rapaz foi autuado em flagrante por furto. Ele passou a noite na cadeia e na manhã desta quarta-feira (27) passou por audiência de custódia, sendo colocado em liberdade.