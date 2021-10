Sicredi inaugura a sua primeira agência no estado do Amazonas localizada em Guajará

Cada vez mais, o Sicredi expande sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades. Com o intuito de levar mais conforto e modernidade aos colaboradores e associados, a Sicredi Biomas inaugurou nesta quarta-feira (13/10), a sua primeira agência no estado do Amazonas, localizada em Guajará, cidade que fica a aproximadamente 2054 km da capital, Manaus.

Presente na cidade há um pouco mais de seis meses, a Sicredi Biomas inaugura a sua primeira agência, com foco no melhor atendimento de seus associados. Ao todo, a agência conta com 298 associados na cidade. A partir desta quarta, a comunidade poderá aproveitar o prédio Sicredi, que fica localizado na Avenida Edson Herculano, 512, centro. A agência de Guajará é ampla e oferece conforto, proximidade e interação com os associados, com salas para atendimento mais próximo e consultivo. Outro detalhe é que ela foi projetada no conceito Smart e não opera com caixas presenciais. Para operações com dinheiro, disponibiliza terminais de autoatendimento.

Em respeito aos protocolos e normas estabelecidas pelas organizações de saúde em relação à prevenção à Covid-19, foi realizada uma cerimônia de inauguração restrita aos membros da diretoria da Sicredi Biomas e colaboradores da agência de Guajará. A cerimônia foi simultaneamente transmitida pelo canal oficial da Sicredi Biomas no YouTube.

Participaram de forma online da cerimônia de inauguração o presidente da Organização das Cooperativas Brasileira (OCB – Amazonas) José Merched Chaar e o Secretário de Estado da Produção Rural do Amazonas Petrúcio Magalhães Júnior. Segundo o presidente da OCB Amazonas José Merched Chaar, “é um prazer ter uma Cooperativa tão robusta se instalando no estado do Amazonas”. O presidente ainda ressalta que a OCB se coloca à disposição da Sicredi Biomas para juntos levar a essência do cooperativismo para todo o estado do Amazonas. Em sua fala, o representante do Governo do Amazonas enfatiza o apoio do poder público a expansão da Sicredi Biomas no estado do Amazonas, levando cada vez mais um desenvolvimento sustentável para a região. Ele completa dizendo que “a inauguração desta agência reflete em serviços financeiros de qualidade a população e garante aos produtores rurais mais facilidade no acesso ao crédito rural, que é essencial para aumentar a produtividade da região. É com bons olhos que enxergamos a vinda do Sicredi para o nosso estado.”

De acordo com o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, “viemos para fazer parte da comunidade de Guajará e juntamente com a população construir uma sociedade mais justa, participativa e próspera.” O presidente ainda ressalta a confiança dos nossos associados de Guajará, que antes mesmo de inaugurar a nossa agência, já realizavam suas movimentações financeiras. Segundo o presidente, “retribuiremos essa confiança depositada em nós, oferecendo um atendimento de excelência e preços justos para a comunidade.” Eduardo Ferreira finaliza convidando a população a se tornar associados Sicredi, pois só assim a nossa economia será fortalecida e teremos condições de realizar melhorias e desenvolvimento para a comunidade local.

O gerente da agência, Leonardo Vieira dos Santos ressalta a importância do coletivo para a inauguração das instalações da Sicredi Biomas em Guajará. Segundo o gerente, “essa é a essência da Biomas: fazer juntos e desenvolver cada mais as comunidades em que atuamos.” O gerente ainda acrescenta que a agência foi pensada para trazer mais comodidade, agilidade e segurança aos associados.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais como o Aplicativo Sicredi e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp (51 3358-4770). O horário de atendimento da agência Guajará é de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 32 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2020 de mais de 48,7 milhões de reais e administra um montante de mais 1,3 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).