Suspeito de matar ex-jogador de futebol na fronteira é preso; outro segue foragido

Um dos suspeitos de matar a tiros o ex-jogador de futebol paraguaio Joel Villalba foi preso nesta quarta-feira (27). O homicídio ocorreu, no dia 25 de outubro deste ano, no quintal da casa da vítima, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que fica na região da fronteira com o Brasil, vizinha a Ponta Porã (MS).

A prisão do suspeito se deu após uma operação da polícia paraguaia. Ainda há um outro homem foragido.

Villalba foi jogador do time paraguaio 2 Mayo. Recentemente, conforme informações de populares no local do crime, ele atuava como advogado em Pedro Juan Caballero. A identidade e as atuações de Villalba foram confirmadas pela polícia paraguaia.

