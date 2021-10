Tenente Fábio Diniz assume o comando do 8º BPM, em Sena Madureira

Formado em Direito pela Ufac, o Tenente Fábio Diniz que é natural da cidade de Sena Madureira assumiu nesta semana, de forma interina, o comando do 8º Batalhão da Polícia Militar no lugar do Coronel M. Jorge que está usufruindo da licença-prêmio.

Ele deverá permanecer no comando por um período de 35 dias. Nesta quinta-feira (21), em entrevista franqueada á imprensa, Fábio Diniz destacou que fará um trabalho em parceria com a comunidade e as demais forças de segurança pública.

“Temos um compromisso forte com Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa. Vamos nos doar ao máximo, em parceria com outras instituições e, principalmente com a nossa tropa. O 8º BPM registrou a maior redução de violência do Estado (70% de diminuição nos índices). Vamos continuar trabalhando firme nesse aspecto, em conjunto com os outros entes da segurança pública. A gente pede sabedoria a Deus pra tomar as decisões corretas e o apoio da comunidade. O nosso foco é manter a paz social”, comentou.

Além de Sena Madureira, o 8º BPM também engloba as cidades de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Por força de um Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Gehlen Diniz, o 8º Batalhão denomina-se Sargento Mazinho, militar que foi morto na balsa do Purus na tentativa de prender os assaltantes do Banco do Brasil de Feijó.