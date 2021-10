Translado do corpo de brasileira morta na fronteira dos EUA é adiado após agente funerário ter infarto durante embarque, diz família

O agente funerário responsável pelo translado do corpo de Lenilda do Santos, dos Estados Unidos ao Brasil, sofreu um infarto na hora do embarque e, por isso, o envio do corpo da rondoniense que morreu quando tentava entrar ilegalmente nos EUA foi adiado para a próxima semana. A informação foi confirmada ao g1 pela família de Lenilda nesta quinta-feira (21).