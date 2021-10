Três mil ingressos do jogo do Brasil serão sorteados entre pessoas que tomaram a vacina contra a Covid no AM

Os sorteios serão realizados de 8 a 12 de outubro. Serão realizados 15 sorteios, três por dia, com total de 600 ingressos por dia e 3 mil ao todo.

Os resultados dos sorteios serão divulgados nas redes sociais do governo e no site da Vacina Premiada. Local, data e hora de retirada dos ingressos também serão informados nas redes sociais oficiais.

No momento da retirada, o torcedor terá que apresentar seu CPF, um documento com foto, comprovante de que é residente do Amazonas e a carteira de vacinação.

Comprovação da vacinação

No dia do jogo, apenas terá acesso à Arena da Amazônia quem apresentar a comprovação de que tomou as duas doses da vacina ou a dose única

O secretário de Saúde, Anoar Abdul Samad, disse que as pessoas sorteadas que estiverem com as duas doses aplicadas e com um intervalo superior a 15 dias da última aplicação poderão acessar normalmente o estádio. No entanto, aqueles sorteados que tomaram a segunda dose com menos de 15 dias para o jogo serão submetidos a testes de detecção da doença com 48 horas de antecedência.

De acordo com o secretário, aqueles que forem contemplados no sorteio também vão receber álcool em gel. O uso de máscaras será obrigatório para funcionários e torcedores.