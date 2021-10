Truques que prometem acabar de vez com a insônia

Afalta de sono – ou, por outras palavras, a incapacidade de adormecer – é um problema comum um pouco por todo o mundo e dos que mais afeta a qualidade de vida e a saúde. Além de aumentar os níveis de estresse e ansiedade – que intensificam-se à medida que as horas vão passando e o sono não vai chegando -, a insônia é ainda capaz de desregular o sistema hormonal e aumentar consideravelmente a sensação de cansaço e fadiga muscular.

Tratar este mal pode ser feito com o recurso a medicamentos ou suplementos que induzem o sono, mas é também possível optar por uma via mais natural, sem ‘entupir’ o organismo de químicos e falsas promessas. E nada como começar por procurar ajuda junto de um médico ou especialista, uma vez que a terapia cognitivo-comportamental é uma das ferramentas com mais taxa de sucesso no tratamento de insônias, pois ajuda a treinar o corpo e a mente para a hora do sono.

Por ter a capacidade de relaxar os músculos e de acalmar a mente, o magnésio é uma das melhores apostas no combate à insônia e isso pode ser feito por via de suplementos naturais ou com o reforço de determinados alimentos, como a banana, ou ainda com alguns truques alimentares. Também por ser uma espécie de calmante natural, a aromaterapia é um outro truque a ter em conta, especialmente se se apostar no óleo de lavanda, conta o site Bustle.

Para quem já experimentou todos os chás possíveis e imaginários e continua a lutar contra a falta de sono dia após dia, então está na hora de ir mais além e incluir o chá de flor de maracujá e o chá de valeriana nas opções, podendo encontrar esta variedade em lojas especializadas. A valeriana é uma raiz usada na formulação de medicamentos contra a ansiedade.

Ouvir música é a estratégia de algumas pessoas, mas a chave do sucesso pode estar na escolha de sonoridades binárias, isto é, músicas que apresentam diferentes batidas e níveis de som.

A meditação e a hipnose são outras ferramentas a ter em conta, diz a publicação, que inclui ainda a toma de suplementos de GABA (ácido gamma-aminobutírico, que atua como um neurotransmissor inibidor do stress) e 5-HTP (aminoácido extraído do feijão de Griffonia), que ajudam a induzir o sono sem causar dependência ou efeitos colaterais. A loção de sono da Lush – Sleepy Lotion – é outra alternativa apresentada.