Veja mais cliques do casamento intimista de Amanda e Isaac Benevides

Dia 9 de outubro, Amanda dos Reis Araújo Silva Benevides e Isaac Benevides Oliveira Araújo disseram sim em belíssima cerimônia realizada na Quinta dos Lagos.

Os noivos com os tios Eliézer dos Reis Araújo e Priscila Couto Reis, e o primo Ícaro Couto Reis.

Os tios Eliézer dos Reis Araújo e Priscila Couto Reis com o filho Ícaro Couto Reis na recepção.

Em evento recente André Borges e Valéria Carvalho não economizaram no quesito elegância. Mãe e filho estavam chiques de doer!

Coube a professora Jane Fran a missão de tirar parte dos alunos do Ensino Fundamental do Colégio Meta da tela do celular para realizarem atividades como leitura, desenhos e artes em geral. Foi desafiador como foi está no IG @beth_news_ mas o resultado ficou lindo e vale a pena conferir.

*Ele não está encabeçando nenhuma pesquisa política, nem está em nenhuma novela, mas é o cara mais ON do momento no Brasil. Estou falando do MC Poze que estará se apresentando no Maison Borges, dia 15 de novembro. Show bombadaço de norte a sul assinado por André Borges Eventos. Só porque é flamenguista, já gostei!!! Informações sobre lotes de vendas: (68) 99923-84-01 e 99923-2525.

A assessora parlamentar e professora de Educação Física Gleyce Almeida com o vocalista do grupo baiano Lambasaia Dindara Ribeiro de quem é fã acreana número 1.

O advogado Leandriuz Muniz tirou uns dias de merecido descanso e foi viajar para curtir seu aniversário ocorrido no último dia 22. Parabéns atrasado e vida longa amigo!

O Colégio Meta irá contemplar a comunidade estudantil e estimular a busca por conhecimento com um concurso de bolsas estudantis, para alunos do ensino fundamental e médio que obtiverem os melhores resultados nas avaliações, conforme alguns critérios.

· Poderão participar do concurso, apenas, alunos que estudam em outras escolas (públicas ou particulares).

· As séries participantes do concurso serão do 3º ao 9º ano do ensino fundamental e 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio.

DAS BOLSAS

· As bolsas variam de 30%, 50% e 100% de desconto na matrícula e prestações referentes ao ano letivo de 2022.

DAS INSCRIÇÕES

· As inscrições serão realizadas no período de 03/11 a 05/11/2021 através do link:

https://docs.google.com/forms/d/1kfPXw_GQUVs3wLLd9E7f_cSd__kMDqDHKPU rTTa_AI8/viewform?edit_requested=true

Até às 18h (horário local).

· As inscrições serão gratuitas. CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL META EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO RUA RUBENS CARNEIRO, 536 – CEP 69918-044 – BAIRRO ABRAHÃO ALAB – RIO BRANCO – ACRE Tel. (68)3226-2404 – [email protected]

DA PROVA

· A prova será composta por questões de múltipla escolha, com quatro a cinco alternativas cada, entre as quais apenas uma é a correta.

· A prova será realizada no dia 26/11/2021 das 14h às 17h30min.

· A realização da prova acontecerá na sede da escola localizada na rua Rubens Carneiro Nº536, bairro Abrahão Alab.

· O candidato deverá chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência.

· O candidato deverá trazer documento com foto para identificação e também caneta azul ou preta, lápis e borracha.

DOS CONTEÚDOS

· Para o 3º ano Língua Portuguesa e Matemática.

· Para o 4º ano Língua Portuguesa e Matemática. · Para o 5º ano Língua Portuguesa e Matemática.

· Para o 6º ano Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.

· Para o 7º ano Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.

· Para o 8º ano Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.

· Para a 1ª série (Ensino Médio) Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

· Para a 2ª série (Ensino Médio) Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

· Para a 3ª série (Ensino Médio) Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

DA CLASSIFICAÇÃO

· Com base nas notas finais de cada estudante, serão elaboradas as listas de classificação. Obedecendo-se a ordem decrescente da média obtida, os estudantes serão convocados de acordo com sua colocação, respeitando o número de vagas disponibilizadas em cada segmento.

· Critério de desempate: 1) Maior nota em Matemática. 2) Maior nota em Língua Portuguesa.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

· O resultado será divulgado dia 03/12/2021 a partir das 10h nas redes sócias da escola, além disso, os candidatos serão avisados por telefone.

DA MATRÍCULA

· O candidato classificado deverá efetuar a matrícula até o dia 10/12/2021.

· A matrícula será considerada efetiva se os documentos forem apresentados à escola de acordo com a documentação exigida.

· A bolsa de estudos de 100% (cem por cento) para os candidatos classificados refere-se a desconto nas prestações de janeiro a dezembro. Os demais custos como material didático, uniforme escolar, provas de segunda chamada e outros itens serão de responsabilidade do responsável financeiro do aluno.

· Os documentos exigidos são: cópia da certidão de nascimento, RG e CPF dos responsáveis, comprovante de residência, histórico/declaração ou transferência, e-mail e número de telefone nos responsáveis

On Line

*Zaray é a marca de óculos 100% acreana, lançada em desfile realizado em São Paulo, no início de outubro e vendida exclusivamente na Ótica Moderna. As armações coloridas dão sinais das cores do próximo verão.

*Belíssimas peças decorativas da mesma marca e 50% mais baratas que as concorrências acabaram de chegar na Globoshop. Vale conferir a chocante diferença de preços.

*Tantos fatos ruins acontecendo mundo afora, algumas são tragédias anunciadas, mas poucas se sobrepõe a cena daquelas pessoas pegando comida no caminhão de lixo. É a pior cena, seja na Venezuela ou em Fortaleza. Politicagens à parte, a fome é um dos retratos mais cruéis da desigualdade social de um país. A fome é inaceitável!

*O Brexit bate duro no Reino Unido: falta energia, e não há mais como comprar com imposto baixo da União Europeia; supermercados estão vazios. Um espanto: já se fala até num impensável racionamento de comida, segundo a revista semanal The Statesman. Boris Johnson em apuros. Quem diria!

*A loja Zara do Shopping Iguatemi de Fortaleza criou um código secreto para os funcionários ficarem atentos quando pessoas negras ou vestidas com roupas simples entrassem na loja. O alerta dado pelo sistema de som por meio do código “Zara Zerou”, e foi descoberto durante uma Investigação feita pela Polícia Civil do Ceará. Quem detalhou como era feito o alerta foi a delegada Arlete Silveira, diretora do Departamento de Defesa de Grupos Vulneráveis. “É como se aquela pessoa deixasse de ser uma consumidora e se tornasse suspeita”, A empresa, além de racista, produz suas roupas com mão-de-obra escrava.

Não me surpreende, mas me enfurece profundamente. CÓDIGO-SECRETO- PARA – DETECTAR – A – PRESENÇA – DE – PESSOAS – NEGRAS. Boicote é pouco! Que nojo Braseeeellllll!

*Trocar o nome de Bolsa família para Auxilio Brasil, é não querer que outros governos sejam lembrados por seus programas sociais. A própria conta de arrogância histórica!

*A Ana Paula do vôlei, que hoje é mais conhecida por sua ignorância do que pelo seu feito no esporte, em uma live perguntou a um médico sobre “máscaras para cegos que acompanham leitura labial”. Ahahahahahaha A vergonha meu pai! Só faltou ela dizer: “que os surdos estejam me ouvindo” Eu ri, viu?! Eu ri muito!!!

*É, pessoas da minha bolha, são dias de canceladora e dias de cancelada. Depois de ter criticado JK Rowling pela mesma coisa, Margaret Atwood é cancelada pela tropa do “mimimi” por alertar sobre apagamento da palavra mulher.

*E Martinho da Vila, mesmo sem ser o autor da música Mulheres, não sai da boca do povo. Depois das acusações contra Adele, de plágio, a mesma galera de plantão do mimimi, para mim, desocupados de plantão querem substituir a letra de “Mulheres” na canção de autoria do Toninho Gerais com a nova linguagem inclusiva. Ficaria ou ficará assim: ‘Já tive portadoras de vagina de todas as cores De várias idades de muitos amores…” Socorro!!! Muita falta do que fazer. My Godi do Céu! Sequelada sobrevivo! Cruz credo!!!

*Parou não meu povo, tem mais!

Semana de frases fortes:

“Beleléu, lugar de localização indefinida. Fica além das Cucuias, na fronteira com Cafundó do Judas e Raio Que os Parta do Norte. Beleléu tem características estranhas. Nenhum de seus matos tem cachorro, as vacas estão todas no brejo – e todos os seus economistas são brasileiros”.

Luis Fernando Veríssimo

Outra: “O Brasil é um país que nem é mais uma piada internacional. Quando os estrangeiros vêm falar com a gente, eles falam com pena. Agora nós temos que enfrentar isso”

Wagner Moura

*Só vixe, atrás de eita! Chocada existo!!! Essa é minha mesmo, eu acho!

“Perguntaram-me uma vez se eu saberia calcular o Brasil daqui a vinte e cinco anos. Nem daqui a vinte e cinco minutos, quanto mais daqui a vinte e cinco anos…, mas, se não sei prever, posso pelo menos desejar. Posso intensamente desejar que o problema mais urgente se resolva: o da fome.”

Clarice Lispector

Final de relacionamento feliz

Carta de Ex para Ex* Querida, escrevo para dizer que vou te deixar. Fui bom marido por 7 anos. As duas últimas semanas foram um inferno. O seu chefe me chamou para dizer que você tinha pedido demissão e isto foi a gota. Na semana passada, nem notou que não assisti ao futebol. Te levei na churrascaria que mais gosta, você nem comeu, chegou em casa e foi dormir depois da novela. Não diz que me ama, nunca mais fizemos sexo. Está me enganando ou não me ama mais.

PS. Se quiser me encontrar, desista. A Júlia, aquela sua ‘melhor amiga da academia e eu vamos viajar para o nordeste e vamos nos casar! Assina: Seu Ex-marido.

Resposta:

Querido ex-marido, nada me fez mais feliz do que ler sua carta. É verdade, ficamos casados por 7 anos, mas dizer que você foi um bom marido é exagero. Vejo a novela para não lhe ouvir resmungar a toda hora. Reparei que não assistiu futebol, mas com certeza, foi porque seu time tinha perdido e você estava de mau humor. A churrascaria deve ser a preferida da amiga Júlia, pois não como carne há dois anos. Fui dormir porque vi que a cueca estava manchada de batom. Rezei para que a empregada não visse. Mas, com tudo isto, ainda o amava e senti que poderíamos resolver os nossos problemas. Assim quando descobri que eu tinha ganhado na Loteria, deixei o meu emprego e comprei dois bilhetes de avião para o Japão, mas quando cheguei em casa você já tinha ido. Fazer o quê? Tudo acontece por alguma razão. Espero que você tenha a vida que sempre sonhou. O meu advogado me disse que devido à carta que você escreveu, não terá direito a nada. Portanto, se cuida! PS. Não sei se lhe disse, mas a Julia, minha melhor amiga’, está grávida de 2 meses do Jorginho, nosso personal trainer. Espero que isto não seja um problema.

Ass: Sua Ex-Mulher, Milionária e Solteiraaaaa.