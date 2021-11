3 signos do zodíaco que o relacionamento vai acabar ainda em 2021

Três signos do zodíaco cujas relações se desfazem durante a quadratura de Mercúrio com Júpiter a partir de 20 de novembro de 2021 terão sentido isso chegando. Mercury Square Júpiter significa uma coisa para relacionamentos: a chance de expressar opiniões e compartilhar uma comunicação significativa. Estes são dias sem medo e quando temos algo em nossa mente que precisa ser dito em voz alta, é quando isso vai acontecer. Como se costuma dizer, “É agora ou nunca.”

Embora esse trânsito não signifique automaticamente que o casal estará se separando, significa que, para certas parcerias, coisas serão ditas que não poderão ser ‘inauditas’.

Em outras palavras, Mercúrio em quadratura com Júpiter animará nossas conversas a tal ponto que podemos muito bem acabar destruindo nosso próprio relacionamento porque abrimos um pouco demais o envelope.

O que é revelado durante este tempo não pode ser escondido, e é com isso que muitas pessoas terão que lidar.

Outro aspecto que acompanha esse trânsito é a preguiça, grande protagonista na destruição de qualquer relacionamento.

Para certos signos do zodíaco, esse tipo de preguiça pode ser o começo do fim. Entre palavras duras ditas e a falta de iniciativa para reagir com interesse – isso pode significar que o relacionamento está se desintegrando.

Gêmeos

(21 de maio a 20 de junho)

O que você pode acabar sofrendo aqui, Gêmeos, é a percepção de que o que você esperava que acontecesse não aconteceu, e esse tipo de decepção é exatamente o que pode causar uma nova depressão.

Se você está se sentindo realmente deprimido, a última coisa de que você precisa é a falta de apoio de seu parceiro e , devido ao tipo de preguiça de Mercury Square Júpiter, seu parceiro apenas ‘telefonará’ para reagir às suas necessidades.

Isso irá irritá-lo e fazer com que você os ataque, trazendo à tona muitos dos problemas aos quais você se agarrou por muito tempo. Você está chateado com seu parceiro, e o fato de que ele não está vindo para você agora, durante o seu momento de necessidade é horrível, na sua opinião.

Sua opinião pode assumir a forma de um rompimento, porque, com toda a franqueza, você simplesmente não pode agüentar mais um minuto desse ‘falso apoio’.

Virgem

(23 de agosto a 22 de setembro)

Como esse trânsito é muito rico em comunicação, você precisa cuidar do que fala perto de seu parceiro, se é que me entende.

Sim, você é a pessoa que diz algumas das coisas mais insultuosas ao redor, e sim, você tem orgulho de sua capacidade de ser nervoso, mas Mercury Square Jupiter está trabalhando em vocês dois, e seu parceiro pode estar bastante mal-humorado disposição para enfrentar seu aríete de insultos.

Ninguém está deitado para este trânsito. Todos estão em guarda e lutarão se necessário. Isso significa que não é só você se sentir desconexo e pronto para terminar as coisas se não conseguir o que quer.

Você não é o único frustrado neste relacionamento e você saberá disso em abundância durante a quadratura de Júpiter em Mercúrio. Felizmente, você pode comer o que servir porque vai precisar.

Sagitário

(22 de novembro a 21 de dezembro)

Você nem sempre deixa seus sentimentos saírem, mas quando o faz – você fala a sua verdade e não há restrições. Você fala com franqueza e, às vezes, não é nada gentil. Prepare-se para grandes discussões e a possibilidade de uma separação durante a quadratura de Júpiter em Mercúrio.

Normalmente, vocês dois sentem que podem superar qualquer coisa, mas não é porque você está perdendo o tempo sabendo que não quer bater naquela pessoa com a dura verdade de seus verdadeiros sentimentos?

Bem, ‘sentimentos reais’ estão surgindo e eles não irão embora tão cedo, e uma vez que você, Sagitário, cutucar aquele balão d’água, vamos apenas dizer que vocês dois não serão capazes de evitar a explosão de emoção isso virá.

Há uma boa chance de seu relacionamento desmoronar durante esta temporada SE você não controlar seus argumentos e observar suas palavras.