Fraudes em apostas: como se prevenir de golpes em cassinos online

O mercado de sites de apostas e jogos online tem crescido exponencialmente nos últimos anos no Brasil, principalmente pela conveniência para apostar nos mais diversos jogos como roletas, blackjack, caça-níqueis e eventos esportivos, tudo isso na palma da mão com um simples smartphone.

Só no ano passado, a indústria movimentou aproximadamente R$54 bilhões.

Além da vasta opção de sites, outro ponto que atrai muitos usuários é a acessibilidade financeira destas plataformas, já que muitas delas oferecem depósitos mínimos para iniciar nas plataformas por valores bem baixos, como é o caso de jogos de apostas a partir de 2 reais.

Apesar do crescente interesse e popularidade desta indústria, o mercado também está infelizmente propenso a fraudes e esquemas fraudulentos. Neste artigo, exploraremos os diferentes tipos de fraudes nesses sites e quais são as estratégias mais eficazes para os jogadores se protegerem contra esses golpes.

Tipos de fraude

A segurança nas apostas online é uma preocupação crescente entre os usuários devido ao aumento de incidências de fraudes e golpes nestes sites. Para se resguardar desse tipo de situação é essencial compreender os diferentes tipos de fraudes mais comuns que existem neste cenário, para que assim o jogador tenha um entendimento sólido para adotar as melhores medidas preventivas.

Roubo de identidade

Este tipo de fraude ocorre quando os dados pessoais e financeiros de um jogador são comprometidos por hackers, esses dados são usados para os jogadores abrirem suas contas nas casas de apostas. Os criminosos podem usar essas informações para acessar contas de jogadores, realizar transações não autorizadas e até mesmo cometer crimes de identidade.

Manipulação de Resultados (Rigging)

Algumas casas de apostas desonestas podem manipular os resultados de eventos esportivos ou jogos de cassino para garantir que os jogadores percam suas apostas, mais conhecido como rigging. Isso pode ser feito de várias maneiras, como alterando as probabilidades, atrasando transmissões ao vivo ou até mesmo influenciando diretamente o resultado do evento.

Site Falsos de Apostas

Fraudes de phishing são comuns em apostas online, onde sites falsos são criados para se passar por plataformas legítimas de apostas.

Os jogadores podem ser enganados a fornecer informações pessoais e financeiras em sites falsos, que são então usadas para roubo de identidade ou fraudes financeiras.

Por isso, é tão importante procurar sites de apostas confiáveis, com licenças para operar no país e que cumpram com os requisitos da nova lei.

Bônus e Promoções enganosas

Alguns cassinos online podem oferecer bônus e promoções exageradas para atrair jogadores, mas depois impor condições injustas ou ocultas para resgatar esses benefícios.

Isso pode incluir requisitos de apostas irrealistas ou restrições injustas sobre como os bônus podem ser usados.

Software manipulado

Em alguns casos, os próprios jogos de cassino podem ser manipulados para favorecer a casa. Isso pode incluir algoritmos de software que alteram as probabilidades de ganhar ou gerar resultados injustos nos jogos de mesa ou caça-níqueis.

Um site de cassino online normalmente possui duas ferramentas básicas de segurança de dados: o certificado SSL e o protocolo HHTPS.

Sinais de Alerta: Como Identificar uma Fraude

Saber identificar fraudes tornou-se um requisito chave para os apostadores, pois ao conhecer as armadilhas presentes em sites supostamente legais, pode ajudar a evitar perdas financeiras e também proteger seus dados pessoais no momento de um cadastro. Veja a seguir as mais comuns.

Falta de Liçensa

Sites legítimos de apostas online geralmente exibem sua licença de operação em uma área visível do site. A ausência dessa licença pode indicar que o site não é regulamentado e pode ser uma fraude.

Ofertas exageradas

Se um site de apostas online oferece bônus e promoções que parecem ser muito generosas ou pouco realistas, isso pode ser um sinal de que estão tentando atrair jogadores com ofertas enganosas.

Políticas de Pagamento Obscuras

Falta de transparência nas políticas de pagamento, incluindo taxas ocultas, restrições injustas ou dificuldades para sacar ganhos, podem indicar uma operação fraudulenta.

Suporte ao cliente deficiente

Se um site de apostas online não oferece suporte ao cliente eficaz ou não responde às consultas dos jogadores de forma satisfatória, isso pode indicar que não estão preocupados com a experiência do usuário ou com a resolução de problemas.

Dicas para Prevenir Fraudes em Apostas Online

Sabendo as fraudes mais comuns e os sinais desses sites mal-intencionados é essencial adotar medidas proativas de segurança para não ter grandes dores de cabeça

Verificação da Reputação e Licença

Antes de se cadastrar em uma plataforma de apostas online, verifique sua reputação e se possui uma licença válida de uma autoridade reguladora. Isso garante que a plataforma opere de forma legal e transparente. A licença é o documento emitido por uma instituição reguladora que todos os cassinos online devem possuir.

Uso de Métodos de Pagamento Seguros

Opte por utilizar cassinos com métodos de pagamento seguros e confiáveis, como, PIX, cartões de crédito/débito ou transferências bancárias. Evite fornecer informações financeiras em sites não seguros ou suspeitos.

Pesquisa e Leitura de Avaliações

Realize uma pesquisa minuciosa e leia avaliações de outros jogadores sobre a plataforma de apostas online que você está considerando. Isso pode fornecer insights valiosos sobre a confiabilidade e a reputação do site.

Manutenção de Senhas Seguras

Crie senhas robustas e únicas para sua conta de apostas online e evite compartilhá-las com terceiros. Além disso, ative a autenticação de dois fatores, se disponível, para adicionar uma camada extra de segurança à sua conta ou a partir de software de antivírus.

O que está na Lei n° 14.790 sobre golpes e fraudes?

A informalidade desta indústria barrava possíveis parcerias internacionais, a geração de renda via tributação, além de causar preocupação com a inexistência de regras claras para a realização das apostas e expor a falta de medidas de segurança que impedia o aumento de transações fraudulentas e golpes aplicados.

Mas, com a aprovação da Lei n° 14.790, mais conhecida como Lei das Bets, a modalidade deu um grande passo para se firmar de vez no mercado em plena expansão como o brasileiro.

Um dos seus principais objetivos é trazer determinações sobre as medidas de segurança necessárias para garantir a integridade dos usuários e das apostas.

A nova regulamentação passou a determinar as incidências de impostos e percentuais aplicados, e atribuiu outras questões tarifárias à modalidade.

Além disso, o documento também instaura alguns pontos cruciais sobre segurança e prevenção à lavagem de dinheiro dentro do universo de bets. Veja a seguir os principais artigos da lei sobre casos de fraudes nos cassinos online.

Art. 8: Prevenção de golpes nas apostas

De acordo com o Artigo 8°, as instituições governamentais devem intensificar sua vigilância frente à ameaça de lavagem de dinheiro ou fraudes similares, demonstrando a implementação de medidas preventivas.

“Art. 8º Sem prejuízo de outros requisitos estabelecidos na regulamentação do Ministério da Fazenda, a expedição e a manutenção da autorização para exploração de apostas de quota fixa serão condicionadas à comprovação, pela pessoa jurídica interessada, da adoção e da implementação de políticas, de procedimentos e de controles internos de:

I – atendimento aos apostadores e ouvidoria;

II – prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, especialmente quanto ao cumprimento dos deveres previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

III – jogo responsável e prevenção aos transtornos de jogo patológico; e

IV – integridade de apostas e prevenção à manipulação de resultados e outras fraudes.

Art. 23: Identificação dos jogadores

Uma outra exigência agora obrigatória é a incorporação de tecnologias de identificação e reconhecimento facial dos jogadores nas plataformas, com a comparação de dados disponíveis em bancos privados e públicos. Além disso, métodos convencionais para verificação de cadastro devem ser usados, tais como confirmação via email, SMS ou aplicativos de mensagens instantâneas.

Passa a ser obrigatória a existência de um sistema que monitore a usabilidade do apostador na plataforma, observando pontos cruciais, como: dinheiro investido e gasto, tempo de jogabilidade, comportamento e o uso de outras ferramentas de apoio de jogos de azar.

Por fim, deverá ser limitado o uso do usuário dentro das seguintes janelas de tempo: 24 horas, 1 semana, 1 mês ou qualquer outro período que não ultrapasse o máximo de 6 semanas.

“Art. 23. O agente operador de apostas deverá adotar procedimentos de identificação que permitam verificar a validade da identidade dos apostadores, exigida a utilização da tecnologia de identificação e reconhecimento facial.

1º Os procedimentos de que trata o caput deste artigo deverão incluir a obtenção, a verificação e a validação da autenticidade de informações de identificação do apostador, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público e privado, se necessário.

2º Os procedimentos de que trata o caput deste artigo deverão incluir a confirmação da identidade do apostador por meio de canais de comunicação informados no cadastro do usuário, tais como, e-mail, serviço de mensagens curtas (short message service – SMS) ou aplicativos de mensagens.

Art. 25: Reporte ao COAF

O Artigo 25 complementa o Artigo 8 ao reafirmar a importância da vigilância das empresas de apostas na garantia da segurança e na detecção de possíveis indícios de lavagem de dinheiro em suas plataformas. Adicionalmente, estabelece a obrigatoriedade de reportar tais casos ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

“Art. 25. O agente operador de apostas deverá, na forma estabelecida pela regulamentação do Ministério da Fazenda, implementar procedimentos de:

I – análise das apostas por meio de mecanismos de monitoramento e de seleção, com o objetivo de caracterizá-las ou não como suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo;

II – comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) das operações que apresentarem fundada suspeita de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo.”