A Fazenda 13: Day chega ao limite, pensa em se matar e MC Gui decide se pronunciar

Não é de hoje que Dayane Mello é assunto em A Fazenda 13. No entanto, o que vem chamando atenção na modelo ultimamente é o seu comportamento explosivo.

Segundo MC Gui, a peoa se aproximou dele no quarto e desabafou sobre suas angustias, tanto dentro do jogo quanto fora dele. Dayane relatou que a vida não faz mais sentido. Dessa forma, o funkeiro acreditou que a confissão não fosse apenas sobre questões pessoas, mas também sobre o jogo e o afastamento de alguns participantes em relação a influencer digital.

De acordo com MC Gui: “Ela virou na cama e falou de morte, deu a entender que ‘tem hora que eu penso, a minha vida tá sem sentido’. Acho que ela não estava falando só do jogo, ela falou da vida dela”, observou. Surpresa, Aline mineiro perguntou: “Ela disse que pensava em se matar?”. Nesse momento o funkeiro repetiu: “Ela falou ‘tem hora que eu penso’”. Aline Mineiro refletiu: “Ela tá cheia de mágoa”.

Além disso, Rico Melquíades, atual rival de Dayane Mello, revelou ter notado a mudança no comportamento da modelo após as brincadeiras feitas por Rodrigo Faro, durante as sextas-feiras. O apresentador comanda o momento de revelar plaquinhas, que apresentam adjetivos positivos e negativos dados pelo eliminado de casa semana.

“Ela é uma pessoa que sente muito as plaquinhas”, comentou Rico.

Dayane Mello cogita desistir de A Fazenda 13

Contudo, essa não foi a primeira vez que Dayane desabafou com MC Gui sobre questões internas. Durante uma crise existencial, a peoa foi aconselhada pelo funkeiro a não tocar o sino (atitude que resulta em deixar o jogo).

Sendo assim, a modelo decretou: “Eu já quero fazer a minha mala e vazar”. Entretanto, o cantor tentou convencer a amiga a não desistir. “Quer ir embora? Não faz isso”. A peoa abriu o coração e demonstrou o incomodo com alguns participantes do programa. “Não tem nem como viver aqui dessa maneira, acho que todo mundo merece o prêmio”, desabafou.