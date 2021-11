AC regride em bandeira, membro amputado em cemitério, procurador exonerado e mais; a semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Fim de noivado, sangue nas redes e empresário decreta fim de carreira: acreana Raissa Barbosa vive má fase

Nem tudo são flores na vida, a acreana Raissa Barbosa tem provado isso nos últimos acontecimentos envolvendo seu nome. Raissa Barbosa ficou nacionalmente conhecida após a sua participação no reality show rural da Record, 'A Fazenda', pela sua participação polêmica no programa.

Comitê de Acompanhamento da Covid-19 divulga nova classificação e Acre inteiro está na bandeira amarela

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgou, nesta segunda-feira (1), nova nota de classificação de risco. De acordo com nova nota técnica, todo o Acre está na bandeira amarela.

TERÇA-FEIRA

Acreana que perdeu amiga em acidente sem dar ‘último abraço’ visita túmulo por 6 anos no Dia de Finados

A autônoma Clicia Monteiro de Freitas visita todos os anos o túmulo da amiga Jessica Jerônimo de Souza, que morreu no ano de 2015. Nesse 2 de novembro, em que se comemora o Dia de Finados, não foi diferente. Ela foi ao Cemitério Morada da Paz nas primeiras horas da manhã.

Visitantes chegam a cemitério de Rio Branco e encontram membro amputado exposto ao sol

Um caso inusitado aconteceu na manhã desta terça-feira (2), no dia de finados no Cemitério Cruz Milagrosa, localizado na Rodovia AC-90 mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

“Indignado”, diz procurador geral do Estado exonerado por Rocha durante ausência de Gladson

Após o governador em exercício do Acre, Wherles Rocha, decidir pela exoneração do atual procurador geral do Estado, João Paulo Setti Aguiar, o jurista se posicionou a respeito do assunto e disse que recebeu a notícia com surpresa e certa indignação.

Mais um? Servidores do Estado ganham mais um feriadão em novembro; veja qual

Depois de quatro dias de um ponto facultativo na última sexta-feira (29), mais um final de semana seguido de outro ponto facultativo na segunda-feira (1) e o feriado de Finados, nesta última terça-feira (2), que resultaram em cinco dias de folga, vem aí, após pouco mais de uma semana, mais outro grande feriado.

QUINTA-FEIRA

Casal morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente de trânsito na BR-317, interior do Acre

Um casal ainda não identificado morreu em um grave acidente de trânsito e quatro pessoas ficaram feridas, na manhã desta quinta-feira (4). O acidente aconteceu no km 80 da BR-317, na Estrada de Boca do Acre, na zona rural de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Loja no Acre publica fantasia de Hitler sugerida por professor e repercute: “Não sabia que é crime”

Um homem vestido de Adolf Hitler – líder nazista do século XX responsável por um dos maiores genocídios da história do mundo – ganhou repercussão na página da loja Acre Fantasias, em Rio Branco, nesta última semana.

SEXTA-FEIRA

Médicos confirmam greve na atenção básica de Rio Branco: ‘Categoria pode radicalizar’

Os médicos que atuam na atenção básica no município de Rio Branco iniciarão a greve a partir das 7h de segunda-feira (8). A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), nesta sexta-feira (5). De acordo com nota disparada à imprensa, a concentração será na sede do sindicato com o objetivo de aguardar que a prefeitura abra o canal de negociação, apresentando contraproposta para a classe.

PMs cantam parabéns para homem preso no Acre e caso vai parar na corregedoria

Um vídeo enviado à reportagem do ContilNet nesta sexta-feira (5) mostra dois policiais militares do Acre ainda não identificados cantando parabéns para uma pessoa após ela ser presa.