PMs cantam parabéns para homem preso no Acre e caso vai parar na corregedoria

Um vídeo enviado à reportagem do ContilNet nesta sexta-feira (5) mostra dois policiais militares do Acre ainda não identificados cantando parabéns para uma pessoa após ela ser presa.

A situação teria ocorrido em uma das delegacias do Estado, de acordo com o denunciante que preferiu não se identificar.

Além dos PMs, outras pessoas que estão atrás da câmera também cantam para o homem em uma só voz. Após entoar a música, os dois agentes dão um “tapinha” nas costas do preso.

“Rico, quando é preso, não é tratado dessa forma pelos agentes, mas se for pobre, não tem vez”, comentou o internauta que enviou as imagens.

Nossa reportagem entrou em contato com o comandante geral da PM, Paulo Cesar Gomes da Silva, para obter informações sobre o caso. De acordo com o gestor, o fato não chegou ao conhecimento do órgão, mas que será apurado pela corregedoria.