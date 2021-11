Casal morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente de trânsito na BR-317, interior do Acre

Um casal ainda não identificado morreu em um grave acidente de trânsito e quatro pessoas ficaram feridas, na manhã desta quinta-feira (4). O acidente aconteceu no km 80 da BR-317, na Estrada de Boca do Acre, na zona rural de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o motorista de uma caminhonete L200, de cor preta, trafegava na BR-317 no sentido Rio Branco-Boca do Acre, quando foi fazer a conversão a esquerda para entrar em uma fazenda. No mesmo momento vinha no sentido contrário um veículo modelo Ford Ka, que transitava no sentido Boca do Acre-Rio Branco com seis pessoas.

Com a força do impacto entre os veículos, o casal que estavam nos bancos da frente do Ford Ka morreu na hora. No banco de trás estavam três crianças e uma idosa com um cachorro de estimação da família, todos ficaram gravemente feridas. O motorista da caminhonete permaneceu no local, acionou o socorro necessário e sofreu apenas escoriações.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e estiveram no local, mas quando os paramédicos chegaram, atestaram a morte do casal. Já as três crianças e a idosa foram socorridas e encaminhadas para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Após os procedimentos de praxe, os policiais rodoviários federais (PRF) deram voz de prisão ao motorista da caminhonete, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes, onde pode responder pelo Crime de Homicídio Culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar.