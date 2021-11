Acabou? Daniel Cady apaga fotos com Ivete Sangalo do Instagram

Será que chegou ao fim? Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, apagou as fotos que possuía ao lado da cantora em sua conta do Instagram, restando apenas registros em 2018. A ausência de fotos do nutricionista na rede social dela também é aparente, sendo a última em agosto deste ano, no Dia dos Pais.

Quem entra no perfil de Daniel Cady, no Instagram, estranha na hora a falta de fotos com Ivete Sangalo. A Coluna apurou e notou que os cliques ao lado da cantora foram excluídos de sua rede social.

Em outubro deste ano, o casal arrancou suspiros e foi, inclusive, matéria em outros veículos de imprensa por conta das fotos apaixonantes que compartilharam durante uma viagem à Trancoso. A Caras, por exemplo, chegou a enaltecer os cliques compartilhados por Daniel em reportagem publicada em 18 de de outubro. Atualmente, ao procurar pela foto a qual a matéria se refere consta uma mensagem da própria rede social notificando que a publicação foi removida.

Até o momento desta matéria o nutricionista apenas possui fotos ao lado de Ivete e com a família registradas em 2018. No perfil de Ivete Sangalo a situação não é muito diferente e o último clique o do casal juntos aconteceu agosto deste ano, no Dia dos Pais.

Procurada, a assessoria de imprensa de Ivete Sangalo diz que nunca comenta a vida pessoal da artista.