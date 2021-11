Anderson Silva parabeniza Glover Teixeira após conquista de título do UFC

Depois que Glover Teixeira conquistou o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate, no último sábado (30), ao finalizar o polonês Jan Blachowicz, no UFC 267, o brasileiro recebeu uma onda de homenagens nas redes sociais. Nomes como Jon Jones e Conor McGregor, duas das maiores estrelas da liga, destacaram o feito do mineiro. Uma lenda brasileira da companhia também não ficou de fora e exaltou o compatriota.

Anderson Silva, que durante anos reinou absoluto na divisão do peso-médio (84 kg) do UFC, com dez defesas de título seguidas, também deixou sua mensagem para Glover. Também através de suas redes sociais (clique aqui ou veja abaixo), ‘Spider’ recordou o quanto tempo o mineiro está em busca desse título e lhe parabenizou.

“Parabéns, campeão. Você está há muitos anos lutando por uma oportunidade. Você merece Deus te abençoe. Força e honra Glover Teixeira”, escreveu o brasileiro.