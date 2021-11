Após audiência pública, ponte de Rodrigues Alves começa a se tornar realidade

A Audiência Pública da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) convocada para debater estratégias para viabilizar a construção da ponte sobre o Rio Juruá, em Rodrigues Alves, conforme requerimento do deputado Pedro Longo trouxe boas notícias para os defensores da obra.

O Departamento Nacional de Transportes Insfraestrutura e Transportes (DNIT/AC), responsável pelo projeto e a execução, informou que a elaboração do projeto executivo foi incluído no edital de contratação da empresa.

Segundo ofício enviado pelo superintendente regional, Carlos Henrique de Assis Moraes, ao autor do requerimento, já foi escolhida a empresa e logo após a homologação da licitação será expedida a ordem de serviço para início do trabalho de elaboração do projeto.

Conforme explicou o deputado Pedro Longo, que presidiu a audiência, esta já pode ser considerada uma grande vitória do movimento.

“A elaboração do projeto executivo é o primeiro passo para a obra se tornar realidade, sendo que é imprescindível para a obtenção das licenças junto à ANTAQ, Marinha e órgãos ambientais”, defendeu o líder do governo.

Após a conclusão do projeto, será possível estimar o custo da obra, mas desde já diversos parlamentares federais se comprometeram a contribuir com a destinação de emendas e articulações junto ao Governo Federal.

Participaram do evento os deputados deputados federais Alan Rick e Perpétua Almeida, além do senador Marcio Bittar, que se comprometeram a contribuir com emendas e articulações políticas para a construção da ponte.

A audiência também reuniu a bancada de vereadores de Rodrigues Alves, além de lideranças comunitárias que organizaram o movimento pró-ponte, que chegaram a bloquear a BR na semana passada como forma de chamar a atenção para o tema.

“A atuação firme e inteligente do deputado Pedro Longo trouxe esperanças para toda a população de Rodrigues Alves. Desta vez, a obra realmente sairá do papel e se transformará em realidade, com a união de todas as forças políticas. Somos gratos pelo seu apoio”, destacou a vereadora Paula Paixão (MDB).