Atendente, consultor interno e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quinta-feira

O ContilNet separou nesta quinta-feira (18), quatro oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para atendente jr., consultor interno, promotor de vendas e merchandising.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Atendente Jr.: Executar roteiro e cronograma semanal de ações nos PDVs; realizar atendimento e abastecimento nos PDVs conforme roteiro previsto; negociar pontos extras e exposições diferenciadas de acordo com estoque e ofertas dos clientes; implementar campanhas estabelecidas nos PDVs trazendo visibilidade a marca, com exposições diferenciadas, pilhas e pontos extras; aumentar e manter floor space em loja, dentre outros.

– Consultor Interno de Vendas iPlace: Realizar o atendimento e o diagnóstico das necessidades dos clientes, propondo soluções através de produtos/acessórios e serviços; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos/serviços e assistência técnica, dentre outros.

– Promotor de Vendas: Atuará com abastecimento, precificação, limpeza de gôndolas, organização de estoque, positivação de materiais de merchandising, controle de validade, relacionamento em loja, envio de relatórios via aplicativo.

– Merchandising: Executar roteiro e cronograma semanal de ações nos PDVs; realizar atendimento e abastecimento nos PDVs conforme roteiro previsto; negociar pontos extras e exposições diferenciadas de acordo com estoque e ofertas dos clientes; implementar campanhas estabelecidas nos PDVs trazendo visibilidade a marca, com exposições diferenciadas, pilhas e pontos extras, dentre outros.