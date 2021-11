‘BBB 22’: Sertaneja é confirmada no reality segundo colunista; saiba quem

Naiara Azevedo pode estar no próximo ‘Big Brother Brasil’. Segundo a coluna de Leo Dias no Metrópoles, a presença da cantora sertaneja foi confirmada por fontes na produção do reality e através de pessoas próximas da cantora.

A cantora ganhou fama nacional com o hit ’50 reais’, em parceira com Maiara & Maraisa. Com personalidade forte, Naiara é cotada como um destaque caso participe da edição. Em agosto, a cantora terminou o relacionamento de 9 anos com Rafael Cabral.

Naiara usou o perfil oficial no Instagram para anunciar aos fãs que a relação chegou ao fim. “Não existem palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas, existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas. Foram 9 anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito! E é em nome desse respeito um pelo outro, que decidimos, por hora, por um fim em nossa relação”, iniciou Naiara Azevedo.

A cantora sertaneja explicou que continua amiga de Rafael e não se arrepende do que viveu com o ex. “Não por que acabou o amor, mas sim porque entendemos que nossos sentimentos se transformaram em amizade!

Em algum momento, nos desencontramos na vida a 2, e não é porque um casamento chega ao fim, que ele não deu certo. Para mim deu certo sim, enquanto durou, não tenho arrependimentos!!!!”, explicou.

Naiara ainda desejou felicidade para o ex e comemorou ter conquistado uma enteada para a vida toda. “Te desejo toda felicidade do mundo !!!!!! Obrigada por todos os momentos que tivemos juntos, e pela sua família que me acolheu desde o início! Você me deu uma enteada linda que eu irei amar para sempre”, completou.