Calegário comemora sanção de lei que reconhece atividade física como essencial: “Esporte salva”

Na última sexta-feira, 5, foi sancionada a Lei N° 3.787, de autoria do Deputado Estadual Fagner Calegário. A lei reconhece a pratica de atividade esportiva, orientada por profissional da área de educação física, como essencial para a população do Estado do Acre.

Calegário apresentou o projeto de lei há pouco mais de três meses e agora ela foi sancionada pelo Governador Gladson Cameli. Com a lei, o Deputado Estadual objetiva garantir a realização das práticas esportivas por estabelecimentos e profissionais deste ramo, valorizando a pratica esportiva e os profissionais da área.

Para o atual Deputado Estadual do Podemos, a pratica esportiva é fundamental para a transformação social de muitas vidas. “O esporte salva, principalmente neste momento de isolamento social, onde precisamos cuidar muito mais da saúde física e mental”, salientou Calegário.