Câmeras de circuito interno flagram presidente de asilo agredindo e ofendendo idosos em MS; vídeo

Sobre a ação que corre na Vara da Criança, Adolescente e Idoso, o advogado da acusada afirmou “desconhecer” a ordem de distanciamento dos abrigados e disse que Suely está “trabalhando normalmente”.

Suely Gomes assumiu o comando da casa para idosos, que se chamava Casa Abraão, no fim do ano passado, quando Edméa Almeida Couto, na época com 73 anos, pediu para deixar o cargo. Com a mudança de comando, e a extinção da antiga parceria com a prefeitura, foi criada a Caso do Aconchego.