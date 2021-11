Chefão da Globo repercute saída de Camila Queiroz dizendo que nem Tony e Montenegro fazem o que ela fez

A atriz Camila Queiroz anunciou a sua saída da Globo recentemente e a notícia causou polêmica nas redes sociais, polêmica esta que ainda vem dando o que falar. Desta vez, o diretor de entretenimento da emissora carioca, Ricardo Waddington, repercutiu o assunto detonando as supostas exigências que teriam sido feitas por Queiroz para que o seu contrato com a Rede Globo fosse ampliado por mais uma semana. O principal objetivo era a finalização das gravações de Verdades Secretas 2, que tem a atriz como protagonista

O chefão da emissora afirmou ao jornal Folha de S. Paulo que a atriz Camila Queiroz fez exigências que não existem no mundo da produção audiovisual para estender o seu contrato por apenas 7 dias.

O diretor contou que Camila queria alterar o desfecho de sua personagem na trama, a Angel. Diante disso, Waddington chegou a citar grandes artistas da emissora, ressaltando que nem eles podem fazer isso.

Diante da situação, a emissora optou por tirar Queiroz da produção e, por meio de um comunicado oficial, divulgou a notícia à imprensa. Ao comentar a saída de Camila Queiroz de Verdades Secretas, a Globo destacou que as cenas futuras serão adaptadas, para que assim, a essência da trama seja mantida.

Vale lembrar que ao comentar o seu desligamento da Globo, Queiroz chegou a afirmar que o seu relacionamento com a empresa começou a azedar quando ela assinou contrato com a Netflix, informação que agora foi rebatida pelo diretor de entretenimento da emissora carioca.

Waddington afirmou que, independentemente, do que aconteceu na relação entre a atriz e a emissora, o que motivou a saída de Queiroz foram as exigências feitas pela atriz para cumprir uma extensão de apenas 7 dias, exigências essas que ele afirma não ter sido feitas por nenhum ator do elenco de Verdades Secretas 2.