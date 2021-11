Colégio de Aplicação divulga processo seletivo com 295 vagas para estudantes do ensino básico

O Colégio de Aplicação (CAp) publicou nesta semana o processo seletivo que prevê o preenchimento de vagas imediatas para Educação Infantil e Pré-Escolar II, e lista de espera para vagas remanescentes nos Ensinos Fundamental I e II e Ensino Médio.

As inscrições para participar da seleção se dão exclusivamente pela internet, a partir do sistema da Universidade Federal do Acre (Ufac) entre os dias 22 a 29 de novembro, até às 23h59.

No dia 03 de dezembro serão publicadas, no site da Ufac, as inscrições deferidas e indeferidas. Já o sorteio, que será coordenado pela comissão designada pela Direção do Colégio de Aplicação, ocorrerá via YouTube, através do canal UfacTV.

Segundo o edital, serão 25 vagas para o Pré II, com 10 no cadastro de reserva. Já no Ensino Fundamental I, serão 50 vagas distribuídas em quantidades iguais para as cinco séries. Ao Ensino Fundamental II, por sua vez, serão 140 para as quatro séries, e para o Ensino Médio, por fim, serão 70 vagas, divididas entre 1º e 2º anos. Vale destacar que, com exceção do Pré II, as outras vagas serão para cadastro de reserva.

Confira abaixo as datas do sorteio de vagas: