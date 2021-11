Concurso Telebras: Cebraspe é oficializado e edital se aproxima

O concurso Telebras volta a ser notícia nesta quinta-feira, 4. Após mais de oito meses sem movimentações, a Empresa de Telecomunicações Brasileira publicou novamente a dispensa de licitação, que oficializa a banca organizadora do próximo edital.

Como adiantado no primeiro trimestre, o Cebraspe é o organizador desta seleção.

No entanto, o processo do concurso teve novos anexos, o que levou à republicação. Com o andamento, a expectativa é para que o contrato seje assinado e o edital seja publicado nos próximos meses.

A Telebras ainda não informou quais cargos e quantas vagas serão oferecidos. Desta forma, não é possível saber os níveis de escolaridade e salários que serão contemplados.

Há expectativa por um novo concurso Telebras desde junho do ano passado, quando a estatal confirmou que já analisava a possibilidade de uma nova seleção.

Na mesma época, foi fixada uma portaria com um novo quantitativo para o quadro de pessoal da Telebras. De acordo com o documento, a Telebras teria 400 postos de trabalho, sendo 371 do quadro permanente, que inclui contratações por meio de concurso.

Ainda segundo os últimos dados divulgados pela Telebras, até junho do ano passado, a empresa tinha seis cargos vagos. Nos últimos meses, no entanto, mais vacâncias ocorreram.

Lembrando que é de responsabilidade da própria Telebras gerenciar seu quadro, praticando atos de gestão para contratar ou desligar empregados. Ou seja, a estatal tem autonomia para fazer um concurso.

Saiba como foi o último concurso Telebras

O último edital da Telebras foi publicado pelo Cebraspe, o que pode servir como base para os estudos, já que a banca é a mesma que ficará responsável pelo edital.

O último concurso ocorreu há seis anos, em 2015. Na época, foram oferecidas 39 vagas, em cargos dos níveis médio e superior.

No nível médio foram abertas quatro vagas, na carreira de assistente técnico. As outras oportunidades foram distribuídas pela função de especialista, cujo requisito era o nível superior.

Nesse último caso, foram contempladas as seguintes especialidades: advogado, contador, administrativo, auditor, comercial, estatístico, analista de finanças, engenheiro civil, engenheiro de computação, eletricista ou eletrônico, engenheiro de redes e engenheiro de telecomunicações.

Concorrentes de ambas funções foram avaliados por meio de provas objetiva e discursiva. No entanto, os candidatos de nível superior ainda realizaram uma avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Empresa de Telecomunicações Brasileira

: Empresa de Telecomunicações Brasileira Cargos : a definir

: a definir Vagas : a definir

: a definir Requisitos : a definir

: a definir Remuneração : a definir

: a definir Banca: Cebraspe

Veja como foi a prova objetiva da Telebras

A prova objetiva do concurso de 2015 foi composta por 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Para o nível superior, a prova de Conhecimentos Básicos contou com itens de:

Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Legislação Específica do setor de Telecomunicações Brasileiro, Licitações e Contratos (advogado e analista administrativo), Direito Administrativo (advogado) e Noções de Informática (advogado, analista comercial e engenheiros).

Já para o cargo de nível médio, a prova trouxe questões de Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática e Ética no Serviço Público.

A avaliação seguiu o padrão já característico do Cebraspe: do tipo certo ou errado. Nesse modelo, cada resposta incorreta anulava uma certa. Marcações duplas ou em branco recebiam pontuação igual a zero.

Foram eliminados do concurso os candidatos que apresentaram as seguintes situações: