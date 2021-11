Concursos 2022: Bolsonaro fala sobre novas autorizações

O presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre a possibilidade de novos concursos 2022 no cenário federal. Em evento realizado no Bahrein, na última terça-feira, 16, o presidente falou sobre vários assuntos, inclusive de possíveis novas contratações.

“Concurso público [vamos autorizar] apenas o essencial, como fizemos com a PF [Polícia Federal] e PRF [Polícia Rodoviária Federal]”, disse o presidente.

Por este motivo, é possível esperar para 2022 poucas autorizações, que serão apenas para as áreas essenciais. Mas o governo não indicou ainda quais. Como a Segurança Pública já foi contemplada em 2021, outras áreas devem ser o foco do governo.

Com isso, concursos como o da Receita Federal, INSS, PF área Administrativa e agências reguladoras poderão ser contemplados. Quer ficar por dentro de tudo sobre os concursos 2022? A Folha Dirigida tem um conteúdo super completo com todos as previsões:

Além deste ponto, o presidente Jair Bolsonaro também falou bastante sobre o reajuste salarial dos servidores. Integrantes da pasta econômica não se opuseram ao aumento e Bolsonaro sinalizou que a alteração será para todas as carreiras do serviço público federal.

Havia o temor, por parte dos servidores, sobre o reajuste salarial já que 2022 é um ano eleitoral. O presidente, porém. acalmou os ânimos e garantiu:

“[O reajuste é para] todos os servidores federais, sem exceção.”

De acordo com o Jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro não indicou de quanto (percentual) será este aumento, mas deve ser baixo. Entretanto, ponderou:

“Não é o que eles [servidores] merecem, mas é o que podemos dar”, disse o presidente.

Concursos 2022: veja os principais editais previstos

Ainda não se sabe quais serão os concursos federais autorizados pelo governo em 2022. Entretanto, a lista de previstos é grande e a expectativa é de que vários desses órgãos possam ser contemplados.

Veja os principais concursos federais aguardados para 2022:

INSS

O concurso INSS é um dos concursos mais esperados do país, há anos. Diversos cargos poderão ser contemplados na próxima seleção, já que o instituto solicitou 7.575 vagas em todo o país, sendo elas:

Nível médio – técnico do seguro social – R$5.447,78

áreas: Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

Nível superior – analista do seguro social – R$8.357,07

áreas: Serviço Social (463 vagas), Reabilitação Profissional (702) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406)

Receita Federal

A história do concurso Receita Federal parecia que ia ter um final feliz em 2021, mas ficou sem autorização novamente. A expectativa é grande para 2022, pois os sindicatos esperam contar com novos servidores em junho de 2022. Será que dessa vez sai?

O ofício que pede um novo concurso Receita Federal foi confirmado em abril e visa prover 699 vagas nas carreiras de auditor e analista, sendo:

230 vagas para auditor-fiscal; e

469 vagas para analista-tributário

O órgão do fisco federal readequou o pedido após ter solicitado mais de 3 mil vagas em 2020, sem sucesso. A demanda anterior foi para vários cargas de níveis médio e superior.

PF área administrativa

Se você tem um sonho em ingressar na Polícia Federal, mas não deseja a área policial, um novo concurso PF área administrativa está previsto. No início de 2021, os rumores eram fortes e parecia que a seleção ia finalmente sair do papel.

Entretanto, as tratativas esfriaram e o órgão deve terminar 2021 sem aval. Em 2022, a expectativa é de que possa finalmente ser autorizado, pois o déficit de servidores na área de apoio da PF é grande.

A PF solicitou 557 vagas em cargos de níveis médio e superior, com a seguinte distribuição e remunerações (já com o auxílio-alimentação de R$458):