Conselho de Enfermagem investiga técnico acusado de estuprar grávida em hospital no AM

A vítima, uma mulher de 24 anos, relatou que estava sob efeito de remédios quando sofreu o estupro, no dia 25 de outubro deste ano. A mãe dela registrou um Boletim de Ocorrência.

Segundo o Coren, a equipes técnica conversou com o diretor do hospital, André Vasconcelos, e foi solicitada toda documentação necessária para dar cumprimento aos procedimentos administrativos para instauração do inquérito junto ao Conselho.

“Como órgão fiscalizador do exercício da enfermagem precisamos atuar firmemente para que atos como este sejam averiguados com seriedade. Estamos averiguando todos os fatos para que as medidas cabíveis sejam tomadas”, disse o presidente do Coren-AM, enfermeiro Sandro André.