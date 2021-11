Deolane Bezerra tem contas bancárias bloqueadas pela Justiça e situação sai de controle

O nome de Deolane Bezerra sempre está envolta de polêmicas e desta vez não foi diferente. A influenciadora teve suas contas bancárias bloqueadas pela Justiça após desobedecer uma ação trabalhista.

Dessa forma, uma empregada doméstica acusa ela de não recolher o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) obrigatório.

A mulher trabalhou para Deolane em cerca de dois anos, entre 18 de maio de 2017 e 12 de fevereiro de 2019 como empregada doméstica, e recebia um salário na quantia de R$ 1,5 mil.

Mas, segundo o texto ao qual o colunista Erlan Bastos, do EM OFF teve acesso, a viúva do MC Kevin não fez o recolhimento do fundo de garantia durante todo o período. Após sair do trabalho a funcionária não conseguiu dar entrada no seguro-desemprego.

Além disso, a empregada doméstica, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho contra a advogada. Ambas entraram em um acordo e a advogada se comprometeu a pagar o valor. Contudo, a famosa não cumpriu os termos definidos.

Assim, o texto do processo mostra que Deolane Bezerra descontava os valores referentes ao FGTS da empregada doméstica, porém, não realizava o pagamento.

DEOLANE BEZERRA NÃO COMPARECE EM AUDIÊNCIA

E no dia 15 de abril deste ano, Deolane Bezerra não compareceu a uma audiência realizada na 22ª Vara do Trabalho em São Paulo, mas, seu advogado a representou, que ao longo da audiência ofereceu um acordo onde a ela pagaria o valor de R$ 4 mil, sem reconhecimento do vínculo, porém, a mulher não aceitou. No total, Deolane deve mais de R$ 10 mil.

Essa quantia é estimada pelo INSS, o qual Deolane deveria ter pago. Conforme o texto, ““a reclamada [Deolane] não comprovou o recolhimento previdenciário, tampouco abriu a conta vinculada“.