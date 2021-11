Dia de Finados começa com movimentação intensa em principal cemitério de Rio Branco; veja vídeo e fotos

Com máscaras, flores e velas, os rio-branquenses já começaram o Dia de Finados, nesta terça-feira (2), frequentando os cemitérios para homenagearem seus entes queridos.

No Cemitério São João Batista, o principal da cidade, localizado próximo ao Centro, a movimentação já começou intensa nas primeiras horas, com trânsito congestionado.

Os portões já abriram as 5 da manhã. A zeladoria do município fez questão de colocar agentes para oferecem álcool em gel na entrada, como forma de prevenir o contágio do novo coronavírus. Outra medida adotada é o uso obrigatório de máscaras pelos visitantes.

Missa

Uma missa solene foi celebrada pelo padre Manoel Monte, da Diocese de Rio Branco, dentro do cemitério, com mais de cem pessoas presentes, incluindo a vice-prefeita Marfisa Galvão.

Além dos católicos, um grupo de missionários evangélicos da Comunidade Batista Vida também esteve no local. Os últimos, realizando um trabalho voluntário de doação de máscaras, água e serviços básicos de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de glicose.

Confira as imagens do ContilNet: