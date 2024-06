Mamma Bruschetta tem quadro de saúde atualizado após diagnóstico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Mamma Bruschetta, 74, foi internada no São Luiz Itaim, em São Paulo, na última segunda-feira (10), após se sentir mal.

A apresentadora deu entrada na unidade com falta de ar, e foi diagnosticada com pneumonia.

De acordo com o assessor de Mamma, Thiago Nielsen, ela está sendo submetida a uma bateria de exames para ver o que tem causado a pneumonia.

Em janeiro deste ano, ela também teve uma infecção pulmonar. “A Mamma segue internada e sendo tratada. Os médicos estão fazendo alguns exames para ver o que pode ser feito para ela parar de bronco aspirar e assim acabar com as pneumonias”, disse Thiago à Quem na manhã de hoje.

Segundo o boletim médico divulgado pela assessoria da unidade hospitalar, artista deu entrada no hospital, após um quadro de engasgo com possível bronco aspiração.