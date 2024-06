Netflix desiste de produzir a série de Power Rangers, afirma site

A Netflix não vai mais desenvolver uma nova versão original dos Power Rangers. Após dois anos de desenvolvimento, o serviço de streaming decidiu cancelar o projeto.

Segundo o TV Line, a Hasbro, detentora dos direitos da franquia, está recalculando a rota e buscando um novo parceiro para revitalizar a marca. O projeto inovador, entretanto, deve levar alguns anos para ser consumado.

Power Rangers estreou nos anos 1990 e, desde então, ganhou uma legião de fãs em todo mundo, sem falar nas inúmeras temporadas e adaptações para o cinema. A relação da Netflix com a franquia vai além da série live-action agora encerrada.

No ano passado, a megacorporação do streaming lançou Mighty Morphin’ Power Rangers: Once and Always, um especial de uma hora que trouxe o retorno de alguns rostos familiares.