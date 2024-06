Veja como está a vida do cantor Ivan Lins após perder a aposentadoria

Ivan Lins, renomado cantor carioca, completa 79 anos de idade na próxima segunda-feira (16/6). O artista, que se popularizou nos anos 1960 e 1970 com composições e canções famosas na MPB, atualmente passa por um momento complicado, visto que perdeu a aposentadoria.

Em participação no programa Provoca, da TV Cultura, Ivan Lins desabafou sobre a atual situação. “Voltei para a terapia para curar, agora, outra depressão, porque eu perdi minha aposentadoria. Não posso mais diminuir o trabalho, tenho que trabalhar mais do que nunca, porque agora a única fonte de renda que eu tenho é o palco, fazer show”, disse.

O compositor levava os rendimentos com direitos autorais como aposentadoria. Porém, com as alterações feitas por conta da remuneração das plataformas digitais, Ivan Lins não consegue se sustentar. “Acho que, para eu ganhar um R$ 1, a música tem que tocar pelo menos umas 20 mil vezes no mês”, disse o artista.

O cantor afirma que, no passado, a venda de discos e CDs era o suficiente para ter uma remuneração positiva. Agora, mesmo próximo dos 80 anos de idade, ele precisou voltar a cantar em shows para ter uma fonte de renda viável.

Ivan Lins conta com quatro premiações do Grammy Latino no currículo, bem como músicas na trilha sonora de filmes e novelas. A discografia dele conta com mais de 60 projetos entre CDs, DVDs, discos e audiovisuais, espalhados dos anos 1960 até 2020. No Instagram, ele conta com 313 mil seguidores e frequentemente compartilha vídeos convidando os fãs para shows.