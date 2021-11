Dor infernal? Acabe, de vez, com as enxaquecas!

Apresentada de 20 formas diferentes, uma crise de enxaqueca pode durar até 72 horas, causa dor muito intensa intervalada por períodos sem sintomas, provoca náuseas ou vômitos, visão deturpada, dormência e até desorientação. Sim, falamos das (terríveis) enxaquecas.

A boa notícia é que existem estratégias para aliviar os sintomas. Tome nota destas oito dicas divulgadas na revista Seleções.

1- Não fique em jejum durante várias horas.

Deve comer regularmente para evitar uma queda nos valores de açúcar no sangue e seguir uma alimentação equilibrada e diversificada. Privilegie alimentos ricos em magnésio, como o abacate, a abóbora, o arroz e o amaranto. Esteja também atento a uma possível carência de riboflavina (presente na carne de aves, cogumelos e quinoa, por exemplo), responsável por fortalecer o sistema imunológico. Para aliviar os sintomas, inclua alimentos ricos em ácidos gordos ômega-3 (como o salmão, sementes de chia e nozes) e em tripofano (queijo, amendoins, ovo, ervilhas e, entre outros, abacate), um aminoácido associado à produção do neurotransmissor serotonina. Se os sintomas incluírem náuseas, consuma gengibre, quer em chá ou cristalizado.

2- Aplique gelo, envolvido num pano, ou uma toalha úmida em água fria na testa para aliviar os sintomas.

3- Aposte em óleos. Esfregue a região das têmporas, testa e do pescoço com algumas gotas de essência de erva-cidreira, óleo de hortelã, cravo ou alecrim. Atenção: não é indicado para quem sofre de dermatite e para crianças com menos de dois anos.

4- Coloque uma casca de limão sobre as têmporas. A parte interna deve estar em contato com a pele, mas antes deve remover a membrana branca.

5- Borrife um pano de algodão com suco fresco de tanchagem e coloque-o na testa.

6- Faça compressas quentes. Coloque linhaça, cebola picada ou batatas quentes amassadas num pano de algodão sobre o pescoço até que a compressa esfrie.

7- Vá para o escuro e deite-se.

8- Mergulhe os pés em água quente e vá aumentando a temperatura. Este procedimento deve demorar cerca de 15 minutos.