Duarte ressalta a importância da construção da ponte de Rodrigues Alves

“Nós sabemos que a construção dessa ponte é uma promessa antiga do governador Gladson Cameli, ele prometeu a obra durante a campanha e agora tem a oportunidade de cumprir, porque há recursos para investimento de infraestrutura vindo do empréstimo do Fonplata de 41 milhões de dólares solicitado pelo governador e aprovado na Aleac”, destacou Duarte.

