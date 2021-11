Evento do Mulheres Progressistas em Tarauacá é marcado pela sororidade e emoção

O ato de posse da Executiva Municipal do Movimento Mulheres Progressistas em Tarauacá, realizado na Câmara Municipal, na sexta-feira (19), foi marcado por um exemplo de sororidade.

A vereadora Gleice Silva, eleita pelo Democratas, foi convidada pela Coordenadora Regional do Progressistas Mulher, Francinete Barros, para participar do evento e foi recebida com carinho e respeito pelas Progressistas.

“Eu sinto uma imensa alegria em ver este plenário com tantas mulheres. Conheci Francinete em um momento delicado da minha vida e recebi dela o incentivo a seguir meu sonho de ser vereadora. E hoje, ao vê-la emocionada ao saber da minha eleição, fiquei feliz em ver em outra mulher o contentamento pela minha vitória. E assim deve ser entre todas nós”, disse Gleice.

Após a fala da vereadora, Francinete Barros anunciou os nomes de Leocélia Monteiro e Daniele da Rocha Silva, respectivamente, presidente e vice-presidente, da Executiva Municipal, do PP Mulher.

Em mais uma fala emocionada, Daniele Silva, destacou a força feminina que desenvolve diariamente “várias responsabilidades”, com a mesma garra e disposição. “Hoje começa uma nova história para a mulher tarauacaense! Atualmente temos duas vereadoras, mas vamos trabalhar para, na próxima Legislatura, dominar esta Câmara. Saibam, estar aqui nesta Tribuna é possível para todas nós”, incentivou Daniele.

Sobre a importância de envolver mais mulheres na política, a atual presidente Leocélia Monteiro, recomendou às novas integrantes do Mulheres Progressistas a convidar parentes e amigas para o PP. “Somos parte de um município marcado por mulheres fortes e com expressividade na política e todas nós que aqui estamos temos condições de trabalhar e ocupar os espaços de poder”, afirmou Leocélia.

Bruna Alcântara, presidente da Associação de Pescadores de Tarauacá, participou do evento como convidada e parabenizou toda a Diretoria pela disposição. “Dá trabalho, é desgastante, mas também é gratificante”.

As novas diretoras ouviram ainda palestra sobre Smart City (Cidades Inteligentes), realizada por Francinete Barros e encerraram a noite participando de um coquetel de boas vindas.

