Ex-Flamengo, goleiro Bruno mantém carro usado no assassinato de Eliza Samudio

O veículo ficou pelo menos dois anos no depósito da polícia de Belo Horizonte à espera de um parente de Bruno que fosse buscá-lo. Hoje, o carro cuja origem é do Espírito Santo ostenta a placa de Búzios, também na Região dos Lagos.

O outro carro, da mesma marca e cor, é de 2008, e vale hoje no mercado cerca de R$ 65 mil. O que transportou Eliza para a morte, cerca de R$ 165 mil. Bruno tem uma dívida de pensão com o filho, Bruninho Samudio, de R$ 3 milhões.

Após a publicação no EXTRA da reportagem sobre a dívida e a compra de um novo automóvel, a mulher de Bruno, a dentista Ingrid Calheiros decidiu se manifestar através de vídeos em seus stories: “As pessoas estão me mandando links, me marcando. Mas eu não vejo nada que sai. Trabalho muito e quando não estou trabalhando, estou estudando para me aperfeiçoar. Hoje, graças a Deus, estou sendo reconhecida pelo meu trabalho, e tudo é conquistado com o suor. Tenho uma vida como a de qualquer mulher brasileira que trabalha. Já me ofereceram várias oportunidades, mas jamais usaria um assunto para me promover. Prefiro usar meu cérebro a meu corpo”.