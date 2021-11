Ex-vocalista da Calcinha Preta é encontrado morto dentro de casa

A informação foi confirmada pelo Instituto de Criminalística (IC) da cidade, acionado na noite da última quinta-feira (4/11) para uma ocorrência no local.

De acordo com informações do perfil Cearabelha, dedicado a banda, o corpo do artista foi encontrado com ferimentos feitos por golpes de facas. Vizinhos de Chu relataram à polícia terem ouvido gritos no interior do imóvel. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“O cantor, segundo audios que circulam no whatsapp de pessoas e vizinhos, teve uma briga com o namorado minutos antes da fatalidade”, relata o perfil.

Sidney Chu foi o vocalista da primeira formação da banda Calcinha Preta, entre 1995 a 1998, ao lado de Luciana Linhares.

Nas redes sociais, o perfil da banda não se pronunciou sobre o caso. Marlus Viana, que cantou na banda, lamentou a situação em uma postagem dedicada ao grupo.

“Eu te levo para aonde o sonho mora”. Vai com Deus Xuxu!! É como você era conhecido entre a gente!!”, escreveu.