Exposição Coletiva no Sesc, manifestação de servidores da educação, Whendy Lima e mais: veja o que foi destaque nesta quarta

Fique informado com os destaques desta quarta-feira, 24, no ContilNet.

“Ele só reuniu o pessoal, conversou e foi embora”: Jefson Dourado é demitido da TV Acre após 26 anos

Nesta quarta-feira, 24, o jornalista Jefson Dourado foi demitido da TV Acre, afiliada da Rede Globo no estado. O profissional foi comunicado da decisão da empresa após chegar à sede da emissora nesta manhã. Dourado além de apresentar o JAC 1 (Jornal do Acre 1ª Edição), também coordenava as produções da TV Acre, e era o repórter que mais aparecia nas matérias que emplacavam na Rede Globo, em rede nacional. Veja mais.

Márcio Bittar diz que Jorge Viana vai responder na justiça por termos usados em entrevista

Durante entrevista no programa Gazeta Entrevista, na TV Gazeta, na tarde desta quarta-feira, 24, o senador Márcio Bittar (PSL) afirmou ter protocolado uma denúncia contra o ex-senador Jorge Viana (PT) por palavras usadas em uma entrevista de Viana neste mesmo programa. Leia na íntegra.

Whendy Lima chega à Fundhacre; quadro apresenta melhora, mas ainda inspira cuidados

O deputado Whendy Lima (PSL-AC) deu entrada na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da instituição. O parlamentar deu entrada às 14:15 desta quarta-feira (24). Saiba mais.

Governo do Acre sanciona lei que destina R$ 1 milhão ao futebol profissional do estado

O governador do Acre Gladson Cameli sancionou nesta quarta-feira (24), a Lei nº 3.808, que autoriza o Executivo, por meio da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE/AC) a destinar recursos para o futebol profissional acreano. Leia mais.

Sesc apresenta no Calenarte a “Exposição Coletiva de Artes Por Giulia Anastácio, Luís Eduardo e Nassara Pires”

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre realiza a Exposição Coletiva de Artes Por Giulia Anastácio, Luís Eduardo e Nassara Pires. A abertura da exposição, que será virtual e presencial, tem início no dia 24 de novembro, às 17 horas, no canal do YouTube do Sesc e Sesc Centro, e ficará disponível para visitação do público até o próximo dia 22 de dezembro, das 8 horas às 12 horas; e das 14 horas às 18 horas no Sesc Centro. Veja na íntegra.

Pedindo inclusão em PL que pagará abono, servidores administrativos da Educação fazem manifestação em frente à Casa Civil

Apesar de viabilizar o pagamento de abono de quase R$ 17 mil a parte dos profissionais da Educação do Estado, o Projeto de Lei assinado na terça-feira (23) pelo governador Gladson Cameli deixou outros servidores da pasta insatisfeitos. Saiba mais.