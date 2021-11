“Ele só reuniu o pessoal, conversou e foi embora”: Jefson Dourado é demitido da TV Acre após 26 anos

Nesta quarta-feira, 24, o jornalista Jefson Dourado foi demitido da TV Acre, afiliada da Rede Globo no estado. O profissional foi comunicado da decisão da empresa após chegar à sede da emissora nesta manhã. Dourado além de apresentar o JAC 1 (Jornal do Acre 1ª Edição), também coordenava as produções da TV Acre, e era o repórter que mais aparecia nas matérias que emplacavam na Rede Globo, em rede nacional.

A emissora tem demitido colaboradores e outra baixa significativa foi a saída da jornalista Lilian Lima, que solicitou desligamento da empresa há alguns dias. Lilian apresentava o Bom Dia Amazônia, jornal matinal de todos os dias. Além disso, outros profissionais também foram desligados há alguns meses como Paulo Henrique Nascimento do Globo Esporte, o repórter Lidson Almeida e o correspondente de Cruzeiro do Sul Gledisson Albano.

De acordo com um dos colegas de Dourado, a equipe da redação foi pega de surpresa e estão com receio de também serem demitidos. Alguns dos profissionais se emocionaram ao saber da decisão da empresa. “Ele só reuniu o pessoal, conversou e foi embora”, conta.