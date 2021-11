Whendy Lima chega à Fundhacre; quadro apresenta melhora, mas ainda inspira cuidados

O deputado Whendy Lima (PSL-AC) deu entrada na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da instituição. O parlamentar deu entrada às 14:15 desta quarta-feira (24).

De acordo com informações cedidas ao ContilNet, a instituição possui estrutura de atender o atual estado de saúde do parlamentar que, apesar de registrar melhora, ainda precisa de cuidados especiais.

Veja: Em nota, Aleac confirma que estado de Whendy Lima é grave; deputado está intubado na Unimed

Veja também: N. Lima diz que o filho, deputado Whendy, não está na UTI e explica ao ContilNet o que aconteceu

“Acabou de chegar. Neste momento, encontra-se no centro cirúrgico do hospital”, disse a assessoria de comunicação do órgão.

Saiba mais: Estado de saúde de deputado pode ser gravíssimo após cirurgia no Hospital São Pedro, diz fonte ao ContilNet

O deputado submeteu-se à cirurgia bariátrica no fim de semana e, na madrugada de segunda-feira para terça-feira (23), um problema pulmonar afetou sua pressão arterial, o que o fez procurar atendimento de urgência.